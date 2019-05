Coupe nationale/Football: FC San-Pedro bat le Racing (3-2 Tab 1-1) et file en finale

FC San-Pedro s’est qualifié pour la finale de la 56è édition de la coupe nationale de football après sa victoire (3-2) au terme des tirs au but, dimanche au stade Champroux, face au Racing Club d’Abidjan.A l’issue du temps réglementaire, les deux équipes se sont neutralisées (1-1). Au but de Djéni Kouassi Hugues pour San-Pedro (54è), a répondu Djakaridja Gilardino (82è) sur pénalty transformé en deux temps.

Comme le prévoient les règlements de la compétition, les deux ont recouru à l’épreuve des tirs au but.

A cet exercice, plus adroit, FC San-Pedro a réussi trois tirs par Tosséta Claude, Djéni Kouassi Hugues et Pacôme Alexa Gabriel contre deux pour le Racing, transformés par Dosso Brahima et Kouadio N’guessan.

L’adversaire de FC San- Pedro en finale (19 mai) sera connu à l’issue de la deuxième 1/2 finale opposant, en début de soirée, l’Afad à l’Asec Mimosas, détenteur du trophée.