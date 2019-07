Coupe du monde de l’entrepreneuriat : la finale aura lieu le 13 juillet

Pour l’édition tchadienne, plus de 150 candidats se sont inscrits. Seulement 25 ont passé la phase d’accélération 1.

Le Réseau des Jeunes pour le Développement et le Leadership au Tchad (RJDLT) organise, pour la toute première fois au Tchad, la finale nationale de la Coupe du Monde de l’Entrepreneuriat (EWC). Elle se tiendra le 13 Juillet 2019 à la Maison de la Femme à partir de 15 heures.

La Coupe du monde de l’entrepreneuriat permet aux entrepreneurs de tous les niveaux, de l’étape de l’idée à la phase de transformation, de franchir l’étape suivante de leur parcours. Ceci, en leur donnant accès à une formation et à des ressources gratuites, en améliorant leur visibilité et en les mettant en contact avec des mentors et des potentiels investisseurs.

Pour l’édition tchadienne, plus de 150 candidats se sont inscrits. Seulement 25 ont passé la phase d’accélération 1 (Accelerate 1). Après évaluation, 10 projets sont retenus pour la phase finale nationale lors de laquelle les porteurs présenteront leurs projets devant les membres du jury et le public.

Le gagnant de cette finale nationale aura accès à la deuxième phase d’accélération du 29 Juillet au 9 Septembre (Accélérate 2) qui comprend entre autres : un atelier hebdomadaire de 2 heures ; un mentorat personnalisé ; une pratique du pitch ; un accès au soutien international

Le gagnant aura également droit à 500.000 $ de service en nature et ceci grâce à Misk et GVSLabs. A la fin de la deuxième phase d’accélération, le gagnant national compétira avec les autres gagnants nationaux pour obtenir sa place à la finale mondiale de Riyad en novembre 2019.