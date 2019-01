Coupe de la CAF: L’Ittihad de Tanger mis en échec par le Zamalek

Le représentant du Maroc, l’Ittihad de Tanger s’est contenté d’un nul blanc contre le club égyptien du Zamalek, dimanche à Tanger, en match barrage pour l’accès aux groupes de la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF).Reversés après leur élimination de la Ligue des champions, les Tangérois n’ont pas le temps de se lamenter sur leur début de saison surprenant, où les points sont distillés au compte-gouttes en championnat.

La mission de l’IRT n’a pas été pour autant facile devant le géant égyptien. Les Tangérois ont dominé la première mi-temps créant ainsi une multitude d’occasions de scorer, mais sans y parvenir en raison de la solidité de la défense du Zamalek et la précipitation des joueurs, dont la majorité ne sont pas habitués à ce genre de rencontre.

De son côté, le Zamalek, fort de ses deux internationaux tunisiens, Hamdi Neggaz et Ferjani Sassi et ses deux internationaux égyptiens, Mahmoud Kahraba et Youssef Obama, s’est contenté des contre-attaques qui n’ont pas déranger le gardien de but tangérois, Lmajhad.

La deuxième période n’a connu qu’un seul espace, celui du demi de terrain cairote. Les joueurs de l’IRT se sont battus courageusement, mais ils ont buté sur une défense hermétique et une équipe bien organisée. Score final 0-0. Le match retour au Caire la semaine prochaine promet d’être explosif.