Coupe arabe du futsal: Le Maroc remporte le sacre pour la 2ème fois consécutive

La sélection marocaine de futsal a remporté la sixième édition de la Coupe arabe de futsal, en battant en finale l’Irak (3-0), mardi à Dammam (Arabie saoudite).Le Marocains ont dominé la rencontre et ont mené en première période. Mais après la pause, les Irakiens poussent et décident d’adopter une stratégie de power play en se passant du gardien de but. L’avantage numérique cantonne les Marocains dans leur moitié de terrain et il faut toute l’agilité du gardien marocain pour maintenir les filets intouchables.

La sélection marocaine, 10ème au classement mondial, a tenu bon et le pressing a poussé un joueur irakien à commettre une faute impardonnable. Oubliant qu’il n’y avait pas de gardien de but, le joueur expédie le ballon directement dans les filets, réalisant un break malencontreux pour les Marocains.

Le troisième but, inscrit par Anas El Ayyane, scelle définitivement la rencontre et le tournoi en faveur des Lions de l’Atlas.

Il s’agit du deuxième titre consécutif des Lions de l’Atlas dans la compétition et le troisième titre pour les hommes de Hicham Dguig en moins de deux ans, assortis d’un quart de finale en Coupe du monde.