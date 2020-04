Côte d’Ivoire: une société offre des vivres à 200 familles pauvres d’Abobo pour lutter contre le Covid-19

Une entreprise spécialisée dans la fabrication de pâte de tomate concentrée a offert des vivres et des non-vivres d’une valeur de 15 millions FCFA à près de 200 familles pauvres d’Abobo, une commune populaire au Nord d’Abidjan pour les aider à lutter contre la maladie à Covid-19.Selon une note d’information transmise samedi à APA, ce don a été réceptionné par Siaka Koné, le 3è adjoint au maire d’Abobo des mains d’Amidou Konaté, le représentant de la société donatrice, Top Chef.

Après réception, indique la note, ce don a été distribué à des familles démunies de plusieurs sous-quartiers d’Abobo dont Abobo Anador Extension, Abobo Sodepalm, Abobo Marley et Abobo PK18.

A cette occasion, M. Konaté a exhorté les populations au respect des mesures barrières contre le Covid-19. Quant à M. Koné, le représentant de la municipalité d’Abobo, il a assuré que ce don sera distribué effectivement aux familles pauvres ciblées.

A terme, a souligné la note, ce sont plus de quatre tonnes de kits alimentaires et sanitaires qui seront distribués grâce à cette société à plus de deux mille familles à Abobo dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. La Côte d’Ivoire enregistre officiellement à ce jour, 801 cas confirmés de maladie à Covi-19 avec 239 guéris et 08 décès.