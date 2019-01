Côte d’Ivoire: une fédération se félicite de la «bonne conduite» de l’indemnisation des victimes

La Fédération nationale des victimes des crises en Côte d’Ivoire (Fenavipelci) s’est félicitée de la « bonne conduite du processus d’indemnisation» des victimes des crises survenues dans le pays.Dans une note d’information transmise, dimanche à APA, le président de cette Fédération Midjo Soro, a exprimé sa « reconnaissance » aux autorités ivoiriennes pour le financement des activités génératrices de revenus au profit des victimes vulnérables des différentes crises survenues en Côte d’Ivoire.

« Le Conseil d’administration de la Fenavipelci et sa Direction générale, tiennent à remercier le Chef de l’Etat Alassane Ouattara et son gouvernement pour la bonne conduite du processus d’indemnisation et pour le démarrage effectif du programme de financement des activités génératrices de revenus (Agr) au grand bonheur des victimes des crises ivoiriennes et des personnes vulnérables », a-t-il écrit.

Le Chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara a mis en place en 2015, un fonds spécial doté d’un apport initial d’une valeur de 10 milliards de francs CFA pour l’indemnisation des victimes des différentes crises survenues en Côte d’Ivoire.