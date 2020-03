Côte d’Ivoire: un Tunisien condamné à 24 mois de prison ferme pour avoir giflé un policier

Un individu de nationalité tunisienne qui avait giflé fin février dernier un policier ivoirien dans l’exercice de ses fonctions, a été condamné vendredi par le Tribunal de première instance d’Abidjan à 24 mois de prison et une 300 000 FCFA et de 100 000 FCFA pour dommages et intérêts, a appris APA de source policière.« Au terme du procès qui a eu lieu ce jour au Tribunal de première instance du Plateau, le Tunisien a été condamné à 24 mois de prison ferme et d’une amende de 300 000 FCFA et de 100 000 FCFA pour dommages et intérêts», a annoncé la direction générale de la police nationale ivoirienne dans une note d’information.

Le mis en cause, précise la note, a été jugé pour excès de vitesse, mise en danger de la vie d’autrui, violence et voie de fait sur des agents dans l’exercice de leur fonction, coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de cinq jours.

Fin février dernier, un ressortissant tunisien a agressé à la suite d’une altercation un agent de la police ivoirienne dans l’exercice de ses fonctions, à Abidjan, la capitale économique ivoirienne.