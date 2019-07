Côte d’Ivoire : un taux national d’admission de 84,48% enregistré à la session 2019 du CEPE

Un taux national de réussite de 84,48% a été enregistré à la session 2019 du Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE) contre 83,57% en 2018, soit un léger progrès de 0,91 point, a annoncé lundi à Abidjan, Mariam Nimaga-Dosso, la directrice des examens et concours.«529.595 candidats dont 258 712 filles et 270 883 garçons ont effectivement pris part aux compositions du CEPE. Sur cet effectif de présent, 447 399 ont été déclarés admis, soit un taux national de réussite de la session 2019 du CEPE de 84,48% contre 83,57% en 2018 et 80,98% en 2017», a fait savoir Mme Dosso qui proclamait officiellement les résultats de cet examen.

Poursuivant, elle a fait remarquer que le taux de réussite pour cette session 2019 est meilleure chez les filles (85,11%) que chez les garçons ( 83,88%). « Les candidats disposent de sept jours pour introduire leurs réclamations, c’est-à-dire du 15 au 21 juillet 2019. Ce recours est totalement gratuit. Les suites des requêtes seront proclamées le mardi 23 juillet 2019», a souligné la directrice de la Direction des examens et concours ( DECO).

Elle a conclu en indiquant que ces résultats du CEPE 2019 seront proclamés dès 14h00 (heure locale et GMT) ce lundi dans les 2196 centres de composition du pays.