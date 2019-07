Côte d’Ivoire: un prêt de 40 milliards FCFA aux très petites entreprises

L’Institut ivoirien de l’entreprise (INIE) et le bailleur Candy Group International ont signé, mercredi, un contrat de prêt par l’intermédiaire du cabinet African Investment group Fund (AIGF-SA), un prêt de 40 milliards FCFA destiné aux projets de Très petites entreprises (TPE) du modèle Clonix inscrit au programme social du gouvernement (PSGouv).Ce prêt permettra d’installer à terme 35 100 jeunes et femmes ivoiriens vivant dans la précarité sur toute l’étendue du territoire.

« C’est une grande première dans l’histoire de l’entrepreneuriat en Côte d’Ivoire, par le montant, la taille de la population cible et la nature même du financement, un prêt assorti de garanties purement privées », a salué Fofana Mouramane, Directeur général de l’INIE dont la structure était dans « l’incertitude et l’angoisse » depuis cinq ans.

Après l’adoption du modèle Clonix par le Conseil des ministres en janvier 2019, l’INIE a négocié avec des bailleurs de fonds internationaux afin d’obtenir un financement concessionnel permettant d’installer les entreprises.

Pour Touré Ben Stewart, Directeur général de l’AIGF et le bailleur, ce contrat traduit leur volonté d’apporter des financements pour stimuler la croissance économique du pays en finançant des projets dans divers secteurs d’activités.

Emmanuel Essis Emmanuel, Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la Promotion de l’investissement privé dont le cabinet a abrité la cérémonie, s’est réjoui de l’intérêt accordé à la Côte d’Ivoire par ces partenaires privés.

« C’est un tournant décisif pour l’INIE, un geste mémorable pour propulser l’auto-emploi et garantir la stabilité sociale et économique des Ivoiriennes et des Ivoiriens », s’est félicité M. Essis.

Il a expliqué que le projet TPE/PS-Gouv est un projet de l’INIE dans le cadre des douze mesures prioritaires à impact social du gouvernement, invitant les initiateurs à « beaucoup de rigueur dans la gestion efficiente de ce fonds qui n’est pas un don mais un prêt pour permettre à d’autres bailleurs de soutenir le projet » qui généra au total 52 000 emplois.

« J’exhorte le comité de supervision qui sera en place d’assurer pleinement le suivi, le contrôle et l’évaluation de ce projet », a conseillé le Secrétaire d’Etat Emmanuel Essis Esmel.

Face à la problématique de l’entreprenariat et inspiré par le cas ivoirien, l’INIE a mis au point un Business Model de portée universelle baptisé Clonix qui vise à densifier et à fortifier les tissus de PME (Petites et moyennes entreprises).

Il s’agit d’un procédé permettant la création en réseau de PME pérennes et performantes à grande échelle à partir de modèles réussis. Clonix est applicable à de nombreuses filières des secteurs primaire, secondaire et tertiaire pour créer des entreprises de toutes tailles : TPE, PME et méga-business.