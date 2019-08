Côte d’Ivoire: un Guichet de l’emploi lancé, 500.000 emplois prévus d’ici à 2020

Le Premier ministre ivoirien, chargé du Budget et du portefeuille de l’Etat Amadou Gon Coulibaly, a lancé jeudi un Guichet de l’emploi visant à générer près de 500 000 emplois d’ici à 2020 pour un montant de plus de 141 milliards Fcfa, lors d’une cérémonie à Bingerville, une cité à l’Est d’Abidjan.« Notre objectif est de faire bénéficier à près de 500 000 jeunes des opportunités de stages, d’emplois (directs), de financement de projets et de formations qualifiantes sur tout le territoire national à travers l’Agence emploi jeunes pour un montant de plus de 141 milliards Fcfa», a dit M. Gon Coulibaly.

Ce guichet vise notamment « une prise en charge plus efficace des jeunes demandeurs d’emplois » sur tout le territoire national, a-t-il relevé. Et ce, afin que tous les jeunes de Côte d’Ivoire, en quête d’emploi, puissent accéder au Guichet emploi et s’inscrire sur une plate-forme technologique dédiée.

Le ministre des Sports, Claude Danho, également président de l’Union des villes et communes de Côte d’Ivoire (Uvicoci), a indiqué que les Guichets emplois logés au « cœur des mairies » sont pour le moment dans 13 communes d’Abidjan, à Yamoussoukro et 31 chefs lieux de région, soit 45 localités.

Au-delà des 45 Guichets emplois qui seront ouverts dans une première phase, le ministère en charge de l’Emploi des jeunes, devrait ouvrir progressivement dans l’ensemble des 156 autres communes du pays un guichet emploi.

Le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, Mamadou Touré, a souligné dans un discours, au Foyer des jeunes de Bingerville, que les opportunités d’emplois se répartissent en quatre programmes. Il s’agit notamment du développement des compétences, du financement des permis de conduire et de la mise en stage.

Le programme de mise en stage vise à promouvoir l’insertion professionnelle des jeunes à travers des stages pre-emplois d’une durée d’un an avec le paiement d’une prime mensuelle de 45 000 Fcfa par l’Etat et le secteur privé à hauteur de 20 000 Fcfa pour garantir le SMIG aux jeunes.

Selon le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l’emploi, il y aura également des stages de validation des diplômes de trois mois avec le paiement d’une prime mensuelle pour le transport de 15 000 Fcfa par l’Etat.

Quant au programme d’entrepreneuriat des jeunes, des financements allant de 100 000 Fcfa à 1 million devraient être octroyés pour la première phase et la seconde, des aides allant de 1 million à 5 millions Fcfa pour les micros et petites entreprises dirigées par les jeunes.

L’objectif selon le ministre en charge de l’Emploi, est d’accompagner les jeunes vers une insertion plus durable. À ce jour, « 342 560 opportunités » ont pu être collectées auprès des ministères sectoriels et leurs structures sous tutelle, les faîtières d’organisations patronales et organismes internationaux.

Les guichets emplois sont les relais de l’Agence emploi jeunes dans les communes, les plateformes locales de services, les universités et les grandes écoles publiques. Ils constituent dans les localités le premier lieu de contact et le dispositif d’aide à l’emploi des jeunes.

Le guichet emploi est animé par un « conseiller junior » qui a pour mission d’orienter les demandeurs d’emploi selon leurs besoins et profils, et de sensibiliser les jeunes sur les techniques de recherche d’emploi et en auto-emploi. Il est assisté par un agent communal, placé sous sa responsabilité.

Le mois de septembre consacrera l’installation effective des guichets emplois dans les 201 communes de la Côte d’Ivoire. Le Guichet emploi s’inscrit dans l’axe 4 du Programme social du gouvernement (PSgouv) ivoirien et a été mise en place avec l’aide de Pôle emploi France.