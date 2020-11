Côte d’Ivoire: un arbre scié par des individus s’abat sur un mini-car et fait 7 morts

Un arbre scié par des individus non identifiés s’est abattu sur un mini-car de transport communément appelé Massa faisant sept morts et plusieurs blessés sur l’autoroute du Nord, a appris APA lundi de source sécuritaire.Selon Police Secours, une plateforme numérique de la police nationale ivoirienne qui a rapporté l’information, le groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM) et la gendarmerie se sont dépêchés sur les lieux après le drame.

Le mois d’octobre 2020 s’est achevé en Côte d’Ivoire avec 2519 interventions des pompiers qui ont enregistré 65 décès dont 82,04% sont dus à des accidents de la circulation.