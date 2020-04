Côte d’Ivoire: « toutes les communes d’Abidjan ont des cas » de Covid-19 (DG santé)

A Abidjan, épicentre du Covid-19 en Côte d’Ivoire, « toutes les communes ont des cas », a indiqué dimanche le directeur général de la santé en Côte d’Ivoire, Mamadou Samba, lors d’un point de presse du Centre d’information et de communication du gouvernementale (Cicg).Hormis Marcory et Cocody qui enregistrent la majorité des cas, « toutes les communes d’Abidjan ont des cas, (et) il faudrait que cela soit clair dans notre esprit et qu’ on puisse prendre les dispositions en conséquence », a déclaré M. Mamadou Samba.

Avec la présence du Covid-19 dans « toutes les communes d’Abidjan », la pandémie est en train de se généraliser, a fait savoir M. Samba, rappelant que les plus grands pôles sont Marcory et Cocody, tout en conseillant les populations de réduire leurs déplacements.

Il a en outre insisté sur le port de masques une fois hors de chez soit pour éviter de chopper la maladie de Covid-19, qui à la date du 5 avril 2020 en Côte d’Ivoire a enregistré 16 nouveaux cas, portant à 261 le nombre de cas confirmés dont 37 cas de guérisons et 3 décès.

Pour casser la chaîne de propagation du virus, les populations sont invitées à appliquer les gestes barrières, notamment garder une distanciation sociale d’un mètre, ensuite procéder au lavage régulier des mains ou utiliser des gels hydro-alcooliques.

M. Samba a annoncé que des travaux de sites d’accueils pour les prises en charge des malades sont presque terminés, évoquant l’évacuation de cas au Centre hospitalier (CHU) de Cocody et l’acquisition des matériels médicaux’ en ours de dispatching.

Des cas sont également pris en charge à l’intérieur du pays, a fait observer le directeur général de la santé Mamadou Samba, lors du point de presse du Centre d’information et de communication gouvernementale.