Côte d’Ivoire : rentrée universitaire unique le 3 octobre 2022

Pour améliorer le dispositif et la qualité de l’enseignement, le Conseil des ministres a arrêté mercredi des mesures spécifiques dans le cadre de la rentrée scolaire et universitaire 2022-2023.Le Conseil a adopté l’octroi d’une aide aux étudiants les plus démunis pour un montant global de 500 millions de francs CFA, à environ 2.600 étudiants démunis recensés par les services sociaux des Centre régional des œuvres universitaires (CROU).

Ces mesures consacrent le renforcement de la capacité d’accueil des cités universitaires avec l’ouverture des résidences universitaires de Williamsville, d’Adjamé 220 logements et de Vridi, la réhabilitation des résidences universitaires d’Abobo 1 et 2, de Port-Bouët 3.

Elles concernent également le renforcement de la capacité d’accueil des résidences universitaires de Daloa (1200 lits), de Korhogo (2400 lits) et le lancement en novembre 2022 de la construction des nouvelles résidences à Cocody (500 lits), Abobo-Adjamé (2000 lits) et à Bouaké (2000 lits).

En outre, le gouvernement a décidé du relogement en cité universitaire de tous les étudiants squattant les amphithéâtres et salles de Travaux Dirigés, du renforcement de la capacité d’accueil des restaurants universitaires avec l’ouverture de deux nouveaux restaurants universitaires à Abobo-Adjamé et à Cocody, ainsi que l’amélioration de la qualité des repas dans l’ensemble des restaurants universitaires.

Au niveau de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, le Conseil a ordonné le maintien des mesures exceptionnelles prises en 2021 relatives à la réduction du coût de la scolarité, notamment la suppression des cotisations exceptionnelles et des frais de dossiers.

Il a arrêté l’institution d’une bourse de mobilité accordée aux élèves ou apprentis en immersion dans une structure de formation, une entreprise ou une institution à l’étranger.

Au niveau de l’enseignement scolaire, le gouvernement a adopté la distribution de 5,3 millions de kits et de 6,1 millions de manuels pour un coût global de 17 milliards de francs CFA. En outre, un projet pilote de prêt et de location de livres, dénommé projet Bonamas, sera mis en place pendant cette rentrée scolaire. Les manuels essentiels seront prêtés aux élèves pour un coût de 10 000 F CFA.

Par ailleurs, les établissements scolaires bénéficieront de 167 000 tables bancs pour un coût de 3 milliards F CFA, de la mise à disposition d’un montant cumulé de 18 milliards F CFA viré sur les comptes des différents COGES (Comité de gestions des établissements scolaires), qui, conformément aux instructions du chef de l’Etat, ne devront plus lever de cotisations auprès des parents d’élèves.