Côte d’Ivoire : pose de la 1ère pierre du garage-école d’Abobo

Ce garage-école vise à former les mécaniciens actuels, les y envoyer en recyclage pour apprendre à réparer les nouveaux modèles de véhicules et ensuite donner une « chance » aux jeunes sortis de l’école classique et qui sont intéressés par la mécanique auto.Les travaux de construction de ce garage-école ont été lancés, samedi, par le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, à Abobo, une commune populaire dans le Nord d’Abidjan, en présence de membres du gouvernement, des autorités administratives, religieuses, coutumières et des populations.

« Plus le temps avance, plus les véhicules se modernisent, si les garagistes ne sont pas formés à la réparation des nouveaux modèles de voitures, on aura de moins en moins de (bons) garagistes », a dit M. Patrick Achi.

Cet établissement se veut « une école de la seconde chance (…) Dans cette école, on ne va pas vous demander de diplôme, tu es dans un garage, tu veux t’améliorer, tu viens dans cette école pour apprendre la mécanique », a déclaré le Premier ministre ivoirien.

Le ministère de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’apprentissage, N’Guessan Koffi, a fait savoir que le garage-école s’inscrit dans le cadre de « l’Ecole de la deuxième chance », un programme du gouvernement pour ne laisser aucun jeune de côté.

M. N’Guessan Koffi a expliqué que c’est un établissement qui regroupe une école et un garage en un lieu unique. Les apprenants passent une grande partie de leur temps en situation réelle d’apprentissage, en réparant et en entretenant les véhicules des particuliers, selon les standards d’un vrai garage.

« Le garage-école accueille, qualifie, diplôme et accompagne les jeunes attirés par une autre manière d’apprendre les métiers de la mécanique automobile à travers une pédagogie innovante qui est d’apprendre en faisant », a-t-il renchéri.

Cette école devrait permettre aux jeunes de développer leur savoir-faire de façon à s’épanouir et répondre aux besoins de la filière automobile et mécanique de façon générale. Elle sera équipée en matériels modernes pour assurer convenablement les travaux d’entretien et de réparation des engins et véhicules.

Les formations visées concernent notamment les domaines de la mécanique générale, l’électricité automobile, la tôlerie et la peinture automobile, la révision générale des véhicules, la climatisation et la recherche de panne.

D’autres aspects connexes tels que les pneumatiques, la vente de pièces détachées complèteront utilement le contenu de la formation dans le cadre de ce projet garage-école, a souligné le ministre N’Guessan Koffi.

Il est aussi prévu des équipements de pointe pour permettre aux jeunes apprenants de se former sur des outils modernes et travailler dans des conditions maximales de sécurité afin de préserver l’intégrité physique de chacun, a-t-il poursuivi.

Dans ce cadre, énoncera-t-il, qu’il est envisagé d’accueillir des cohortes de 50 jeunes par session de formation pour des durées de 4 mois, soit près de 150 à 200 jeunes formés à la mécanique automobile et aux métiers connexes chaque année.

« Notre vision sectorielle pour le ministère est et de repenser et revaloriser l’Enseignement technique, la formation professionnelle et l’apprentissage pour soutenir le développement socio-économique en vue de l’émergence rapide de la Côte d’Ivoire », a-t-il précisé.

Le programme de formation comportera par ailleurs des modules axés sur l’entrepreneuriat afin que, individuellement ou par groupe, les apprenants puissent créer leur propre garage et devenir plus tard des employeurs, a mentionné le ministre N’Guessan Koffi.