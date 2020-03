Côte d’Ivoire: plusieurs personnes mises en quarantaine après la confirmation d’un cas de Coronavirus

Plusieurs personnes ont été mises en quarantaine par les autorités sanitaires ivoiriennes après la confirmation d’un cas de Coronavirus (COVID-19) dans le pays, a appris APA mercredi de source officielle.« Le Conseil a été informé de la confirmation d’un cas de maladie à Coronavirus en Côte d’Ivoire sur un individu de sexe masculin qui a séjourné en Italie sur la période du 26 février au 07 mars…il a été mis en quarantaine de même que certaines personnes qui ont été proches de lui sur la période», a indiqué Sidi Tiémoko Touré, le porte-parole du gouvernement ivoirien au terme d’un Conseil des ministres présidé par le président ivoirien Alassane Ouattara.

Par ailleurs, M. Touré qui est également le ministre de la communication et des médias, a fait savoir que le patient qui a été aussitôt pris en charge par le service des maladies infectieuses du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Treichville, dans le Sud d’Abidjan, est dans un «état stable».

Poursuivant, il a appelé les populations au calme estimant «qu’il n’y a pas matière à céder à la panique» parce que le gouvernement a pris les «mesures idoines » pour protéger la population. Dans la mi-journée de ce mercredi, le ministre ivoirien de la Santé et de l’hygiène Eugène Aka Aouélé, a annoncé un cas de Coronavirus confirmé à la suite d’une analyse avérée positive.

Il s’agit d’un sujet de nationalité ivoirienne de sexe masculin âgé de 45 ans qui a séjourné en Italie et qui a présenté une fièvre, une toux et un rhume.

Cette épidémie de pneumonie causée par un nouveau coronavirus a été détectée en décembre 2019 à Wuhan, en Chine. A ce jour, cette maladie qui s’est répandue dans plusieurs pays du monde, a fait plus de 4000 morts et contaminé plus de 120 000 personnes.