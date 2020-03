Côte d’Ivoire: plus de 10 milliards FCFA octroyés par l’État à la presse de 2009 à 2019 (Ministre)

Plus de 10 milliards FCFA ont été octroyés par l’Etat de Côte d’Ivoire de 2009 à 2019 au secteur de la presse dans le pays, a annoncé mardi à Abidjan, Sidi Tiémoko Touré, le ministre ivoirien de la Communication et des médias.« L’aide de l’État au secteur de la presse de 2009 à 2019 est de 10 113 429 052 milliards FCFA. Nous devons poursuivre le plaidoyer en vue d’une augmentation de l’aide publique aux médias », a indiqué M. Touré dans un discours prononcé lors de la cérémonie de présentation officielle des interventions du Fonds de soutien et de développement de la presse (FSDP).

Poursuivant, M. Touré qui est également le porte-parole du gouvernement ivoirien, a réitéré l’engagement de l’exécutif ivoirien à accompagner le secteur des médias, appelant les journalistes au respect de la déontologie de leur profession.

De son côté, Bernise N’Guessan, le directeur exécutif du FSDP a fait savoir dans un entretien avec APA en marge de cette cérémonie, que plus de 1,25 milliard FCFA a été déboursé par l’État de Côte d’Ivoire en 2019 au profit des médias.

« Au titre de cette année, c’est un peu plus de 1,25 milliard FCFA qui a été déboursé par l’État de Côte d’Ivoire pour les divers appuis aux médias privés de Côte d’Ivoire», a dit Mme N’Guessan passant en revue les actions de son institution en faveur des médias pour l’exercice 2019.

Pour sa part, Jean-Claude Coulibaly, le président de l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI) a, à son tour, plaidé pour une augmentation des fonds alloués par l’État à la presse, proposant l’octroi d’au moins 0,01% du budget de l’État ivoirien qui s’équilibre en ressources et en charges à 8061 milliards FCFA en 2020.

Cette cérémonie de présentation des activités du FSDP a également été marquée par des dons et subventions à des entreprises presse.

Plusieurs organisations professionnelles des médias dont la Mutuelle sociale des agents des médias privés de Côte d’Ivoire (MS-Médias) ont reçu des véhicules. La MS-Médias qui a reçu une ambulance et un véhicule 4X2, se veut un outil de solidarité au service des journalistes et agents des médias privés ivoiriens.

Elle a été portée sur les fonts baptismaux en février 2017 avec l’appui du Fonds de soutien et de développement de la presse (FSDP). Ses prestations ont démarré en janvier 2018.

Par ailleurs, le ministre de la Communication et des médias Sidi Touré a posé la première pierre de la salle de conférence de la maison de la presse d’Abidjan, un ouvrage d’une capacité d’environ 200 places.