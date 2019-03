Côte d’Ivoire: partenariat entre Magic System et l’UE pour la paix

Magic System, groupe star de la musique ivoirienne et l’Union européenne ont établi un partenariat pour promouvoir des valeurs de paix, de gouvernance en Côte d’Ivoire, avant une présidentielle prévue en 2020 dans ce pays phare d’Afrique de l’Ouest.

L’accord de partenariat de « UE/Magic Tour » a été signé vendredi soir entre, l’ambassadeur de l’UE à Abidjan, Jobst Von Kirchmann, et le chanteur Salif Traoré, dit A’Salfo, leader de Magic System.

« 60% des investissements étrangers en Côte d’Ivoire viennent de l’UE » a expliqué Von Kirchmann. « Ce qui distingue l’UE des autres partenaires internationaux, toutes nos actions sont basées sur des valeurs et des principes, notamment la bonne gouvernance, la paix, la démocratie, la justice, l’égalité, ou encore la protection de l’environnement ».

« On commence une carrière et on devient artiste. La première valeur de l’artiste est le partage » a souligné, de son côté, A’Salfo qui a fêté ses 20 ans en 2017.

« UE/Magic Tour » va démarrer à Abidjan le 12 avril prochain, par un bus qui embarquera une vingtaine d’artistes et se poursuivra dans les villes de Daloa (centre-ouest), Odienné (nord), Bouaké (centre), Bondoukou (Est) et San Pedro (sud-ouest). La tournée prendra fin en novembre 2019 après des concerts et des débats publics sur « l’emploi des jeunes et la croissance durable et inclusive, la migration… ».

L’UE/Magic Tour s’inscrit également dans la nouvelle Alliance Afrique-Europe pour des emplois et des investissements durables, lancée en septembre 2018 par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.

Cette alliance prévoit de contribuer à la création de 10 millions d’emplois en Afrique au cours des cinq prochaines années et de permettre à 750.000 personnes de bénéficier de formation professionnelle.

Magic System enchaîne les tubes en Afrique et en Europe depuis son succès « Premier Gaou ». Le groupe a annoncé une tournée en 2019 pour « appeler à l’apaisement » en vue de l’élection présidentielle de 2020.