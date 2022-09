Côte d’Ivoire : obligation d’enrôlement à la CMU (décret)

Ce décret assujettit l’accès à certains services de l’Etat ainsi qu’aux emplois dans le public, le secteur privé et à la production de la preuve de l’enrôlement à la Couverture maladie universelle (CMU).Le Conseil des ministres a adopté mercredi le décret relatif à la mise en œuvre de l’obligation d’enrôlement à la Couverture maladie universelle (CMU), a indiqué à la presse le porte-parole du gouvernement ivoirien, M. Amadou Coulibaly.

Selon M. Amadou Coulibaly, la preuve de l’enrôlement à la CMU devra être faite via la carte d’assurée de la CMU, à défaut, le récépissé d’enrôlement pour la prestation de droit délivrée par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).

La carte CMU doit être présentée par chaque citoyen lors du retrait du passeport, du permis de conduire, à l’inscription aux examens et concours d’entrée à la Fonction publique, à la police, à la gendarmerie, à l’inscription des étudiants dans les universités, les grandes écoles publiques et privées, a-t-il ajouté.

Cette mesure s’applique également aux élèves âgés de plus de 16 ans, à l’inscription dans les lycées, les collèges et établissements d’enseignements techniques et professionnels, qu’ils soient publics ou privés, a-t-il poursuivi.

Le recrutement dans le secteur public et parapublic, dans le secteur privé, l’accès aux programmes sociaux financés par l’Etat, l’accès des programmes de soutien à l’emploi et aux activités génératrices de revenus financés par l’Etat tombent aussi sous le coup de cette disposition.

Cette mesure, soutiendra le porte-parole du gouvernement ivoirien, vise à « garantir le déploiement complet du système obligatoire de couverture du risque maladie qu’organise la CMU au profit des populations vivant en Côte d’Ivoire ».