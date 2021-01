Côte d’Ivoire: mise en service d’un nouveau sticker pour la facture normalisée en avril

Le directeur général des impôts Sié Abou Ouattara annonce dans un communiqué transmis jeudi à APA, que dans le cadre du renforcement de la sécurisation de la facture normalisée en Côte, un nouveau sticker sera mis en service à compter du 1er avril 2021.

« Ce nouveau sticker de couleur bleue et de forme carrée sera à partir de la date du 1er avril 2021 apposé sur les factures normalisées, les bordereaux ou bons de transfert ou de livraison ainsi que sur les bordereaux de livraison en remplacement de celui de couleur rouge», a expliqué M. Ouattara dans ce communiqué.

Toutefois, il a précisé, qu’à titre transitoire, le sticker rouge restera valable pour une période de trois mois allant du 1er avril au 30 juin 2021.

« Par ailleurs, les entreprises qui disposeraient de stock résiduel d’anciens stickers et de carnets de factures préimprimées sont invitées à les déclarer impérativement auprès de la chambre de commerce et d’ industrie de Côte d’Ivoire au plus tard le 15 avril 2021 pour leur prise en compte par le programme national de sécurisation des factures », a exhorté M. Ouattara comptant sur « le civisme fiscal de tous ».