Côte d’Ivoire: Mamadou Soro réélu SG de la Centrale Syndicale Humanisme pour 6 ans

Mamadou Soro, le secrétaire général de la Centrale Syndicale Humanisme (CSH) a été reconduit à ce poste pour un nouveau mandat de six ans à l’issue du premier congrès ordinaire de cette organisation syndicale qui s’est achevé samedi à Abidjan.Ces assises qui ont adopté le plan stratégique de développement 2020-2030 de la CSH, ont été également marquées par le renouvellement du bureau du Conseil syndical et le Commissariat aux comptes de cette organisation.

Ce plan de développement stratégique de la CSH, l’une des principales organisations des travailleurs ivoiriens, se décline en quatre axes majeurs.

Il s’agit notamment de l’intensification des activités de la centrale afin d’offrir plus de prestations aux travailleurs de Côte d’Ivoire et du développement institutionnel et organisationnel pour une bonne gouvernance de la CSH.