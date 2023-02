Côte d’Ivoire : maintien des prix du pain (syndicats)

Les organisations patronales des boulangers et pâtissiers rassurent sur le maintien du prix de la baguette de pain dans un contexte marqué par une flambée des cours de la farine de blé.Au cours d’un point de presse conjointement animée par Marius Abey et Hyoussouf Barry, respectivement président de la Fédération Interprofessionnelle des Patrons Boulangers et Pâtissiers de Côte d’Ivoire (FIPBPCI) et de la Fédération des Coordinations Professionnelles des Boulangeries et Pâtisseries de Côte d’Ivoire (FECOBP-CI) ont rassuré les consommateurs quant au maintien du prix de la baguette pain.

« Le secteur de la boulangerie est depuis plus d’une quinzaine d’années, rythmé par la croissance des coûts des facteurs de production (farine, levure, améliorant, main d’œuvre, emballage) », a déclaré d’emblée M. Abey.

Selon lui, « il se retrouve une fois de plus sous le feu des projecteurs du fait de la décision des trois meuniers de la place, qui ont procédé à une augmentation du prix du sac de farine, passant de 21.000 FCFA à 25.000 Fcfa ».

Cependant, fera-t-il observer, que « le prix du pain étant administré par l’Etat, il convient de recourir aux mécanismes mis en place (comité de suivi) pour discuter de la question et trouver ensemble la solution convenable aux préoccupations qui résultent de l’augmentation de la farine ».

Pour les organisations patronales, l’augmentation du prix de la baguette de pain n’est pas à l’ordre du jour. En outre, elles rassurent les consommateurs quant à la disponibilité du pain dans les boulangeries au cours des prochains jours.

Ces syndicats préconisent l’assainissement du secteur de la boulangerie, tel qu’engagé par le ministère chargé du Commerce, en concertation avec l’ensemble des organisations patronales, avant de passer à une quelconque révision du prix de la baguette de pain.