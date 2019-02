Côte d’Ivoire: les syndicats ne devraient plus faire de grève jusqu’en 2022 (Ministre)

Les organisations syndicales du secteur Education-formation ne devraient pas faire de grève en Côte d’Ivoire jusqu’en 2022, a estimé vendredi à Abidjan, Kandia Camara, la ministre ivoirienne l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.Mme Camara s’exprimait à l’ouverture d’une rencontre d’échanges avec des organisations syndicales d’enseignants en grève depuis trois semaines dans le pays.

« C’est une grève que je ne comprends pas. Nous sommes surpris par cette grève. En 2017, après de âpres négociations, un accord de trêve sociale de 5 ans a été signé entre le gouvernement et les syndicats. En principe, les syndicats ne devraient pas faire de grève jusqu’à la fin de la trêve sociale prévue en 2022», a-t-elle estimé, soulignant que pourtant le gouvernement ivoirien, depuis 2018, «respecte à la lettre », les engagements qu’il a pris avec les centrales syndicales lors de la signature de cette trêve.

« Je suis très attristée par la situation que nous vivons au niveau de l’école aujourd’hui avec cette grève. Des incidents entre enseignants ou entre élèves se sont même produits dans certains établissements», a déploré Mme Camara, rappelant que « notre secteur a besoin de sérénité si nous voulons avoir de bons résultats ».

Poursuivant, Mme Camara a plaidé auprès des enseignants afin qu’ils œuvrent de sorte à ce que « les enfants ivoiriens puissent jouir de leur droit à l’éducation ».

Par ailleurs, elle a assuré que son département ministériel a toujours été ouvert au dialogue avec les acteurs du système éducatif ivoirien.

« Nos portes n’ont jamais été fermées à qui que ce soit», a conclu la ministre. Depuis plus de trois semaines, une grève d’enseignants paralyse le secteur de l’éducation à Abidjan et dans plusieurs villes ivoiriennes entraînant parfois des violences entre élèves et entre enseignants.