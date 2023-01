Côte d’Ivoire : les sénatoriales prévues « fin 2023 ou début 2024 »

L’année 2023 sera marquée par la tenue, au mois d’octobre-novembre, des élections locales en vue du renouvellement du mandat des conseillers régionaux et municipaux.« Quant aux élections sénatoriales, nous souhaitons qu’elles se tiennent après les élections locales, sans doute en fin d’année 2023 ou début 2024 » pour permettre à tous les partis politiques d’y prendre part « totalement » et de façon « inclusive », a dit Alassane Ouattara, lors d’échanges de vœux du nouvel an à la présidence.

Le chef de l’Etat ivoirien, M. Alassane Ouattara, s’est félicité de ce qu’en 2022, au plan politique, le pays a connu un « climat apaisé sur l’ensemble du territoire national et la consolidation de la démocratie » avec la rencontre de ses prédécesseurs, MM. Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié.

Il a d’ailleurs rappelé la tenue de la cinquième phase du dialogue politique entre le gouvernement et les principaux partis politiques et organisations de la société civile qui s’est déroulée du 16 décembre 2021 au 4 mars 2022, sous la conduite du Premier ministre, Patrick Achi.

Le préfet hors grade, Karim Diarrassouba, préfet du Département de Séguéla (Nord ivoirien) a, au nom des représentants territoriaux, fait savoir que « les populations appréhendent ces échéances électorales avec la peur ».

« Afin de consolider la sérénité sociale et de créer les conditions d’un scrutin apaisé anticipatif, nous voudrions vous prier de bien vouloir poursuivre la mise en œuvre des recommandations et diligences issues de la 5e phase du dialogue politique », a-t-il plaidé.

Les dernières élections municipales et régionales ont eu lieu en octobre 2018, le mandat des conseillers étant de cinq ans. Selon le code électoral, le collège électoral des élections sénatoriales est composé des conseillers municipaux, régionaux et des candidats à l’élection des sénateurs.

Le Sénat est la Chambre haute du Parlement ivoirien. Il est composé de 99 sénateurs renouvelés intégralement tous les cinq ans. Chacune des 33 régions du pays est représentée par trois sénateurs, soit 66 sénateurs élus, auxquels s’ajoute pour chaque région un sénateur nommé par le président.