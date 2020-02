Côte d’Ivoire: les prix du gasoil et de l’essence maintenus respectivement à 615 et 630 FCFA

Le prix du litre du gasoil et celui de l’essence super sans plomb ont été maintenus respectivement à 615 FCFA et à 630 FCFA sur la période du 1er au 29 février 2020, indique une note d’information du ministère du pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables transmise samedi à APA.Le prix du litre à l’ambiant du pétrole lampant reste également fixé à 555 FCFA. En ce qui concerne le gaz butane, les prix des bouteilles de 6 kg, 12,5 kg et 15 kg sont respectivement fixés à 2000 FCFA, 5200 FCFA et à 6965 FCFA, quand les prix des bouteilles de 17,5 kg, 25 kg et 28 kg sont respectivement de 8 125 FCFA, 11 610 FCFA et 13 000 FCFA.

Depuis six mois, le litre de l’essence super affiche un prix de 630 FCFA, tandis que celui du gasoil beaucoup utilisé dans le transport, est de 615 FCFA. Ce qui montre une stabilité des cours du pétrole sur le marché mondial.

L’ajustement des prix à la pompe du carburant, en Côte d’Ivoire, se fait chaque mois conformément aux dispositions du mécanisme automatique des prix des hydrocarbures sur le marché mondial.