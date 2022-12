Côte d’Ivoire : les prix du carburant restent inchangés

Les prix de l’essence et du gasoil demeurent stables pour le mois de décembre 2022, et ce depuis octobre 2022.L’essence super est cédé à 775 Fcfa le litre, à la pompe et le gasoil à 655 Fcfa le litre. Le gouvernement consent à nouveau des efforts, en assurant la stabilité des prix des produits pétroliers dans un contexte de pression inflationniste.

Le prix du litre de l’essence avait connu une hausse en octobre dernier, passant de 735 Fcfa à 775 Fcfa, soit une augmentation de 40 Fcfa. Le litre du gasoil était également en hausse de 40 Fcfa, passant de 615 FCfa à 655 Fcfa.

Pour le mois de décembre 2022, le prix du pétrole lampant garde la même tendance, selon une note de la direction générale des hydrocarbures. Resté stable jusqu’en juillet, le coût du pétrole a subi un relèvement en octobre, passant de 645 Fcfa le litre à 685 Fcfa, soit un accroissement de 40 Fcfa.

Les prix du gaz butane ont été aussi maintenus pour ce mois de décembre. La bouteille de 6 Kg demeure à 2.000 Fcfa et celle de 12,5 Kg à 5.200 Fcfa. La bouteille de 15 Kg est cédée à 6.965 Fcfa, celle de 17,5 Kg à 8.125 Fcfa, la bouteille de 25 Kg à 11.610 Fcfa et la bouteille de 28 Kg à 13.000 Fcfa.

Les prix des produits pétroliers en Côte d’Ivoire sont ajustés chaque mois conformément aux dispositions du mécanisme automatique de fixation des prix des hydrocarbures. Et ce, selon les cours sur le marché international.