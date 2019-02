Côte d’Ivoire: les potentiels candidats à la présidentielle de 2020 invités à séduire pacifiquement les électeurs

Les potentiels candidats à l’élection présidentielle ivoirienne d’octobre 2020 ont été invités, samedi, à séduire «pacifiquement» les électeurs par la «force des idées et des arguments» et «non par la violence».Cette invitation a été lancée à Man, dans l’extrême ouest-ivoirien par la ministre de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre pauvreté, Pr Mariatou Koné, au cours d’une rencontre avec les chefs traditionnels de cette localité.

« En prélude à 2020, on entend beaucoup de choses de la part de vos enfants qui sont les leaders politiques. Mes chers chefs, il faut que vous parliez à vos enfants. Il faut que vous puissiez leur demander de mettre balle à terre », a exhorté la ministre Mariatou Koné dont les propos ont été transmis à APA par ses services.

« Demandez-leur de séduire pacifiquement leurs électeurs par la force des idées et des arguments et non par la violence. », a-t-elle conclu.

L’élection présidentielle ivoirienne prévue en octobre 2020, cristallise depuis quelques mois le débat politique national avec des violences verbales observées ça et là.