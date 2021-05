Côte d’Ivoire: les musulmans célèbrent mercredi la fête de ramadan

La communauté musulmane ivoirienne célèbre mercredi la fête de ramadan ou l’aid-el-fitr marquant la fin du jeûne musulman après l’observation du croissant lunaire dans plusieurs localités du pays dont Gonaté (Centre-Ouest).

L’annonce a été faite, mardi soir, par l’imam Sekou Sylla, le porte-parole du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d’Ivoire (COSIM).

« Le COSIM et la CODIS informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant la fin du mois de ramadan 2021 a été observé à Gonaté, Kato dans la région de Séguéla. Ce même croissant a été observé à N’Dotré, Anyama et Plateau Dokui. Par conséquent, la fête de ramadan en Côte d’Ivoire sera célébrée le mercredi 12 mai 2021», a rapporté l’imam Sylla dans ce communiqué conjoint du COSIM et du Conseil des imams sunnites de Côte d’Ivoire (CODIS).

Dans la tradition musulmane, cette fête de ramadan sera essentiellement marquée par la prière de l’Aïd, mais sera également l’occasion pour les fidèles musulmans de faire preuve de générosité envers les nécessiteux à travers la « zakat-el-fitr» qui est une aumône versée à cette occasion.