Côte d’Ivoire: les épreuves écrites du CAFOP et du recrutement exceptionnel d’enseignants démarrent samedi

La date pour les épreuves écrites pour le concours d’entrée dans les Centres d’animation et de formation pédagogique (CAFOP) de Côte d’Ivoire est prévue le samedi 27 avril 2019, tandis que celle du concours de recrutement exceptionnel des contractuels adjoints du préscolaire et du primaire est fixée au dimanche 28 avril 2019.L’information, émanant de la Direction des examens et concours de Côte d’Ivoire (DECO), relève que les compositions prévues dans « les mêmes disciplines » sont : mathématiques, français et culture générale.

Le concours du CAFOP se fait notamment en deux tours, une phase d’épreuve écrite et un test psychotechnique pour les admissibles. Quant au concours de recrutement exceptionnel d’enseignants contractuels adjoints du préscolaire et du primaire, il se fait en une seule phase.

Les admis au deuxième tour du concours de CAFOP, eux, devraient intégrer les écoles de formation pédagogique pour sortir « fonctionnaires instituteurs adjoints », précise la note de la Direction des examens et concours de Côte d’Ivoire.

Concernant le concours de recrutement exceptionnel des contractuels, les admis, après une formation de deux mois durant les vacances scolaires, signeront un contrat et seront affectés dès la rentrée 2019-2020 dans les postes vacants identifiés à l’intérieur du pays, souligne la DECO.

Ceux-ci auront qualité d’enseignants contractuels adjoints pour une période de deux ans avec une « possibilité d’intégration à la fin du contrat », poursuit la note de la Direction des examens et concours.

Ce recrutement vise à couvrir dans l’urgence les besoins identifiés dans les classes de 41 DREN/DDEN (Direction régionale de l’éducation nationale/Direction départementale de l’éducation nationale), et à « soulager » les parents d’élèves qui étaient obligés d’assurer les charges d’enseignants volontaires.

Pour le concours de recrutement des contractuels adjoints, ce sont 5.300 placés qui sont prévues. Ce recrutement s’inscrit dans le cadre du Programme social du gouvernement qui devrait permettre par ailleurs de fournir aux établissements des tables bancs et de construire des toilettes. Ce Programme social prévoit au total le recrutement cette année de 10 300 enseignants contractuels pour le préscolaire, le primaire et secondaire.