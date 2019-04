Côte d’Ivoire : les députés plaident pour l’adoption d’une loi sur leur statut

Les députés ivoiriens ont plaidé lundi à Abidjan pour l’élaboration et l’adoption d’une loi organique relative à leur statut, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.« M. le président, les exigences croissantes de la vie parlementaire avec notamment l’élargissement des missions du député et les frais inhérents à l’exercice du mandat parlementaire nécessitent que des mesures appropriées soient prises pour assurer aux députés des conditions de travail meilleures. C’est pourquoi, je voudrais plaider auprès du président de la république pour l’élaboration et l’adoption de la loi organique relative au statut des députés », a plaidé Amadou Soumahoro, le président de l’Assemblée nationale à la cérémonie d’ouverture solennelle de session ordinaire 2019 de son institution qui avait pour invité spécial le président ivoirien Alassane Ouattara.

Passant en revue à cette occasion, les défis à relever par le continent africain, M. Soumahoro a cité entre autres, l’insécurité, la migration irrégulière et le terrorisme contre lequel il a invité les parlementaires « à durcir les lois».

Poursuivant, le nouveau président de l’hémicycle ivoirien ( élu le 07 mars dernier) a décliné les grandes actions de sa feuille de route pour cette session ordinaire 2019.

« Le président de la république a décidé que l’année 2019 soit l’année du social. C’est un message qui engage tous les acteurs à être plus solidaires et à travailler sans relâche à l’amélioration des conditions de vie de nos populations. Notre chambre s’engage à accompagner le gouvernement dans l’atteinte de ses résultats…C’est à l’écriture d’une nouvelle page de fraternité vraie que je vous invite», a-t-il exhorté ses collègues.

« J’ai demandé au premier ministre et au ministre du budget ainsi que celui chargé des relations avec les institutions de travailler avec le président de l’Assemblée nationale sur cette loi sur le statut des députés. Mais cela doit tenir compte des capacités de l’État… Vous pouvez compter sur moi pour un examen pragmatique de cette question », a promis le président ivoirien Alassane Ouattara relativement à l’adoption d’une loi sur le statut des parlementaires reconnaissant que « dans plusieurs pays, les députés sont mieux traités qu’en Côte d’Ivoire ».

La session ordinaire 2019 de l’Assemblée nationale ivoirienne devrait s’achever le dernier jour ouvrable du mois de décembre prochain.