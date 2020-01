Côte d’Ivoire: les accidents de la circulation font 24 907 victimes dont 537 morts en 2019 (Pompiers)

Les accidents de la circulation ont fait vingt-quatre-mille-neuf-cent-sept victimes dont cinq cent trente-sept morts en 2019 en Côte d’Ivoire, a annoncé mercredi le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM) dans une note-bilan de leurs interventions au cours de l’année écoulée.« Les accidents de la circulation ont enregistré à eux seuls 24.907 victimes, soit 86,82% des victimes de l’année, dont 21 134 transportés, 3 236 non évacués et 537 décédés. 23 personnes sont décédées suite à des incendies et 212 à l’occasion de malaises ou maladies », indiquent les pompiers soulignant avoir enregistré au total 23 010 interventions en 2019 en hausse de 15,23% par rapport l’an dernier où 19968 interventions avaient été enregistrées dans le pays.

« Concernant les victimes, nous avons enregistré 953 décédées, 3436 sans évacuation et 24.298 transportées vers les centres hospitaliers et autres structures sanitaires sur un total de 28 687 victimes. Sur les 23 010 interventions, les accidents de la circulation représentent 61,05% des interventions, soit 14 047 au total. Les 2 288 incendies enregistrés quant à eux représentent 9,94% des interventions », précisent également, les « soldats du feu».

Par ailleurs, le GSPM dit avoir pris en charge 525 aliénés menaçants ou malades mentaux et transportés 38 femmes en travail. « A Abidjan, les communes de Yopougon ( 4730), Cocody ( 3305) et Abobo (2258) enregistrent le plus grand nombre d’interventions des pompiers en 2019», conclut la note.