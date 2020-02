Côte d’Ivoire: le stade d’Ebimpé prêt à 99% pour abriter la CAN 2023

Le stade d’Ebimpé, une infrastructure sportive en finition dans la commune d’Anyama au Nord d’Abidjan, est prêt à 99% pour abriter les compétitions de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 prévue en Côte d’Ivoire, a-t-on appris lundi de source officielle.« L’impressionnant ouvrage réalisé à 99% a été présenté par la représentante du Bureau national d’études techniques et de développement (BNETD) Diomandé Affissiata qui a situé ses visiteurs sur les modalités d’achèvement des travaux, notamment ceux dévolus à la partie ivoirienne», rapporte un communiqué du Comité d’organisation de la CAN (COCAN) 2023 après une visite de ses treize commissions sur le chantier du stade en vue de l’évaluation des travaux.

Il s’agit notamment des corrections à apporter en vue d’une conformité sans équivoque aux normes en la matière.

Quant à la question de l’accès au stade par une infrastructure adaptée, souligne le communiqué, la délégation du COCAN conduite par son 3è vice-président, Luc Aduo a été rassurée de ce que les travaux de cet axe routier démarreront «bientôt».

La Côte d’Ivoire s’est mise en chantier depuis deux ans pour installer des infrastructures sportives et non sportives dans la perspective de la CAN 2023 qu’elle devra abriter. Cette compétition est prévue dans cinq localités du pays que sont Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo et San Pedro.

Situé dans la commune d’Anyama à une dizaine de Km au Nord d’Abidjan et implanté sur un espace de 20 hectares, le stade d’Ebimpé, d’une capacité de 60 000 places, est un don de la République populaire de Chine à la Côte d’Ivoire. Cette infrastructure est destinée à accueillir la cérémonie d’ouverture de la CAN 2023.