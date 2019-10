Côte d’Ivoire : le PDCI sonne la mobilisation à un an de la présidentielle

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont assisté samedi à Yamoussoukro (centre) à un meeting politique du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), principal mouvement d’opposition, un « tournant décisif » à un an de la présidentielle de 2020.

Venus de tout le pays, les militants du PDCI habillés de pagnes aux couleurs du parti, vert et blanc, ont pris d’assaut la place Jean Paul II de Yamoussoukro, ville natale de Félix Houphouët-Boigny, président de la république de 1960 à 1993 et fondateur du parti, pour y recevoir « un message de mobilisation ».

« Nous sommes aujourd’hui à une phase décisive avant la convention de la désignation de notre candidat », a déclaré Maurice Kakou Guikahué, le numéro deux du PDCI.

A sa suite, l’ex-président Henri Konan Bédié, chef du parti, a appelé à la « mobilisation pour obtenir une Commission électorale indépendante (CEI) consensuelle et indépendante » qui devra organiser la présidentielle de 2020.

L’opposition estime que la commission électorale, réformée en septembre, n’est pas indépendante.

« A l’approche de l’élection présidentielle prochaine, le PDCI et ses alliés sont plus que jamais déterminés pour reprendre les rênes de ce pays », a déclaré M. Bédié, sanglé dans un pagne blanc et vert et coiffé d’un chapeau blanc, qui n’a toujours pas dit s’il se présenterait ou non.

L’ex-chef de l’Etat (1993-1999) a adressé des critiques acerbes au régime du président Alassane Ouattara, avec lequel il était allié jusqu’en août 2018.

M. Bédié a fustigé des « dérives dangereuses et totalitaires qui menacent notre République ». « Notre République est menacée faute d’une justice impartiale et égale pour tous ».

L’autre grand parti d’opposition, le Front populaire ivoirien (FPI), a participé à la rencontre qui s’est achevée dans le calme.

Les deux partis sont en pourparlers pour former une alliance en vue de la présidentielle.

« Nous demandons le retour de tous les exilés civils et politiques, y compris Laurent Gbagbo et (Charles) Blé Goudé », a déclaré M. Bédié sous des applaudissements nourris.

L’ex-président Laurent Gbagbo, fondateur du FPI, vit à Bruxelles depuis son acquittement par la Cour pénale internationale de crimes contre l’humanité, en attendant l’examen de l’appel formulé par la procureure.

Dix ans après la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait 3.000 morts, la prochaine présidentielle d’octobre 2020 s’annonce tendue en Côte d’Ivoire. Les élections municipales et régionales de 2018 avaient été marquées par de nombreuses violences et des fraudes.

Vendredi, l’ancien président de l’Assemblée nationale passé à l’opposition, Guillaume Soro, s’est déclaré le premier candidat à l’élection présidentielle.