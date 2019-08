Côte d’Ivoire: le gouvernement appelle à une « solidarité citoyenne » dans le pays

La ministre ivoirienne de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné a appelé jeudi à Abidjan les ivoiriens et l’ensemble des populations vivant en Côte d’Ivoire à une « solidarité citoyenne» dans le pays.Mme Koné s’exprimait dans un discours lors de la Journée nationale de la solidarité (JNS) 2019 qui s’est déroulée autour du thème, « la solidarité, une valeur citoyenne pour une Côte d’Ivoire paisible» avec pour point d’orgue la distinction de plusieurs personnalités dans le grade de Commandeur, Officier et Chevalier de l’Ordre du mérite de la solidarité pour leur contribution à l’effort de solidarité du gouvernement.

«Je voudrais saisir l’opportunité qui m’est offerte pour inviter l’ensemble des ivoiriennes et ivoiriens, tous les habitants de cette terre de Côte d’Ivoire, à vivre sans discrimination, cette culture de la solidarité qui permet d’être sensible aux souffrances du prochain et de savoir partager. La solidarité gouvernementale doit être soutenue et amplifiée par une solidarité citoyenne», a exhorté Mme Koné estimant que la « solidarité ne doit être la seule affaire du gouvernement».

La culture de la solidarité, a expliqué la ministre, doit inciter au partage avec les autres, surtout avec les plus démunis. Égrenant les actions de l’exécutif ivoirien en faveur des personnes vulnérables et sinistrées dans le pays, Mme Koné a insisté sur la nécessité de construire une société ivoirienne «plus fraternelle ».

Instituée en 2007, la célébration de la Journée nationale de la solidarité vise à magnifier la solidarité et à « l’intégrer comme une valeur essentielle du vivre-ensemble ».