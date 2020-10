Côte d’Ivoire: le gouvernement annonce l’octroi d’un poste de vice-président au PDCI à la CEI

Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi à Abidjan au terme d’un dialogue politique avec des partis d’opposition, qu’il a décidé d’examiner «favorablement et dans le meilleurs délais » plusieurs requêtes formulées par l’opposition sur le processus électoral dont l’octroi d’un poste de vice-président au Parti démocratique de Côte d’Ivoire ( PDCI) à la Commission électorale indépendante (CEI).L’annonce a été faite par le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité à l’issue d’une rencontre avec des partis de l’opposition, présidée par le premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko en présence d’une délégation de la Communauté des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) conduite par le Général Francis Béhanzin, Commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, à titre d’observateur.

Le PDCI, le Front populaire ivoirien (FPI) et Ensemble pour la démocratie et la souveraineté ( EDS) ont boycotté ce dialogue politique avec le pouvoir.

« Le gouvernement a décidé d’examiner favorablement et dans les meilleurs délais les requêtes portant sur la CEI, à savoir l’intégration d’une cinquième personnalité à la Commission centrale de la CEI au titre de l’opposition, l’octroi d’un poste de vice-président au PDCI dans le bureau de la Commission centrale de la CEI et la recomposition des CEI locales», a déclaré à la presse M. Diakité.

Par ailleurs, il a indiqué que relativement à la rencontre souhaitée entre le président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, le président du PDCI, «le gouvernement a indiqué la disponibilité du chef de l’Etat».

L’opposition ivoirienne a lancé un mot d’ordre de désobéissance civile depuis plusieurs semaines pour protester contre la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre prochain.