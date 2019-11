Côte d’Ivoire: le cimentier LafargeHolcim offre des consultations dentaires au profit de 1 500 écoliers

Le cimentier LafargeHolcim Côte d’Ivoire a mené une campagne de consultation dentaire suivie de soins au profit de 1 500 élèves de trois groupes scolaires de la zone industrielle Sud d’Abidjan.Cette opération de consultation dentaire s’est faite en collaboration avec l’Hôpital général de Treichville, rapporte une note transmise jeudi à APA. Elle a permis d’examiner et de soigner les affections bucco-dentaires des écoliers des groupes scolaires Cité du port et Chicago de Treichville et du groupe scolaire Vridi 3 de Port-Bouët.

La campagne s’inscrit dans le cadre de la continuité des actions RSE de ce cimentier, et vient en appui à l’initiative nationale visant à sensibiliser les populations, notamment les enfants sur les infections et les moyens de prévention des maladies bucco-dentaires.

Les affections bucco-dentaires représentent un problème majeur de santé publique du fait de leur forte prévalence et de leur impact sur la santé générale.

Chez les enfants, les maladies bucco-dentaires sont très fréquentes du fait du non brossage de leur foyer dentaire.Elles constituent particulièrement des facteurs de risque pour les maladies chroniques (diabète, cardiopathie). La plus fréquente est la carie dentaire qui constitue 62,4 % des affections bucco-dentaires en Côte d’Ivoire.

