Côte d’Ivoire: le budget alloué à la santé passe de 105 à 415 milliards FCFA (Ministre)

Le budget alloué au secteur de la santé par l’Etat de Côte d’Ivoire est passé de 105 milliards FCFA en 2011 à 415 milliards FCFA en 2018, soit une hausse de 200%.L’information a été donnée jeudi à Abidjan par Eugène Aka Aouélé, le ministre ivoirien de la santé et de l’hygiène publique qui s’exprimait à la huitième édition de «Les rendez-vous du gouvernement », une plateforme d’échanges entre les membres du gouvernement ivoirien et les journalistes.

Lors de ces échanges avec la presse, M. Aouélé a présenté la situation sanitaire de la Côte d’Ivoire de 2011 à 2019 et les résultats obtenus par son département ministériel.

« Au titre du financement de la santé, de 2011 à 2018, le budget de l’État alloué au secteur de la santé est passé de 105 milliards à 415 milliards FCFA, soit une hausse de 200%», a révélé Dr Aouélé passant en revue les réalisations majeures de son département ministériel.

Au nombre de celles-ci, il a cité plusieurs réformes qui ont été mises en oeuvre dont celle du secteur pharmaceutique et la réforme hospitalière.

« Nous prévoyons la construction d’un Centre hospitalier universitaire (CHU) à Abobo gare et la construction et l’équipement du centre national de radiothérapie et d’oncologie médicale à Grand-Bassam», a, entre autres, annoncé le ministre parlant des perspectives de son ministère. « Notre vision est de voir une Côte d’Ivoire où chaque ivoirien doit pouvoir avoir accès à des soins de santé de qualité dans sa région », a-t-il conclu.