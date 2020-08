Côte d’Ivoire: lancement d’une campagne de sensibilisation pour réduire la consommation d’électricité

Une campagne de sensibilisation de la population ivoirienne pour l’adoption de «bons comportements» visant à réduire sa consommation d’électricité a été lancée, lundi, et se poursuivra jusqu’au 03 octobre prochain autour du slogan « Si tu gaspilles ton courant, tu gaspilles ton argent ».Pendant deux mois, « des gestes simples, efficaces et économiques » seront expliqués à la population pour éviter le gaspillage et réduire sa consommation d’électricité, rapporte une note d’information du ministère du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables (MPEER).

Plusieurs canaux seront utilisés pour faire passer le message clé et pour donner des conseils et des astuces en vue d’aider les populations à mieux gérer leur consommation énergétique, réduire le coût de leur facture d’électricité et économiser plus d’argent.

Le ministre du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables Abdourahmane Cissé, entend, par le truchement de cette campagne, informer les consommateurs sur des gestes et choix à opérer pour une meilleure gestion des factures, et contribuer ainsi à la lutte contre la cherté de la vie.

«L’objectif général de cette stratégie est de permettre aux ménages de consommer moins pour le même résultat», souligne-t-il, insistant que «le consommateur sera ainsi instruit sur les gestes élémentaires permettant de faire des économies sur sa facture d’électricité ». La sensibilisation portera également sur les mauvaises habitudes à éviter.