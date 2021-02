Côte d’Ivoire: lancement d’un programme de réinsertion des filles-mères à Alépé

L’association Pro-Kids Côte d’Ivoire, une organisation œuvrant dans le social, a lancé samedi à Alépé ( à une quarantaine de km au nord-est d’Abidjan) sa deuxième cohorte de formation dénommée « Pro-girls fellowship 2021», un programme visant la réinsertion et la formation des filles-mères.

« C’est un programme qui cible les filles-mères qui ont entre 14 et 25 ans et qui sont en situation de précarité, c’est-à-dire qui viennent de familles défavorisées et qui aimeraient reprendre leur vie en main. Autrement dit, ce programme cible celles qui veulent retourner à l’école ou apprendre un métier», a expliqué à APA, Aicha Traoré, la présidente de l’association Pro-Kids Côte d’Ivoire en marge de ce lancement.

Poursuivant, Mme Traoré a précisé que «notre rôle au cours des quatre prochains mois, c’est de leur ( filles-mères) donner des formations principales en entrepreneuriat et leadership féminin, en développement de la petite enfance, en montage de projets pour qu’elles puissent avoir des outils nécessaires pour reprendre cette vie dont elles ont tant envie».

Par ailleurs, elle a souligné que son association entend accompagner une vingtaine de filles-mères de la localité d’Alépé et sélectionner une dizaine d’entre elles après quatre mois pour les accompagner sur leurs projets pendant un an.

« Nous les aidons à trouver le financement. On ne donne pas l’accompagnement financier. C’est un accompagnement technique qu’on assure », a ajouté Mme Traoré.

Après la ville d’Alépé, a-t-elle conclu, son association mettra le cap sur Yamoussoukro ( centre ivoirien) et ira à Man ( Ouest) et à Korhogo ( Extrême nord) où elle aidera plusieurs autres filles-mères à se réinsérer dans la société.