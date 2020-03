Côte d’Ivoire : l’ambassadeur de l’Allemagne souhaite « une année très paisible pour 2020 »

L’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne en Côte d’Ivoire, Michael Grau, a souhaité vendredi soir, pour le pays, « une année très paisible pour 2020 », année électorale, à l’occasion d’un concert de Noël avec les enfants de Blockhauss, un village de la commune de Cocody, dans l’Est d’Abidjan.« Nous souhaitons une année très paisible pour 2020, pour tous », une année électorale marquée par l’élection présidentielle, le 31 octobre, a dit l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne en Côte d’Ivoire, Michael Grau, face à l’auditoire.

Cette soirée organisée par l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne en Côte d’Ivoire, s’est tenue à la Paroisse Saint-Pierre de Blockhaus, avec un public mixte composée d’une forte communauté allemande et diverses formations musicales.

Sous des notes musicales africaines et européennes, les enfants de Blockhauss, les choristes de Voice melediuos, de l’Ensemble polyphonique de l’INSAAC (Institut national supérieur des arts et de l’action culturelle) et l’Ensemble instrumental INSAAC, ont, sous la direction de Mme Marie Guillot, assuré une soirée féerique.

Plusieurs ressortissants européens ont également pris part à ce concert festif dénommé « Noël Ebrié », langue locale, avec la participation du représentant de la délégation de l’Union européenne en Côte d’Ivoire, l’ambassadeur Jobst Von Kirchmann.

Le diplomate allemande, Michael Grau, s’est félicité de ce que « la musique unit les peuples », au regard de la fusion des cultures musicales et rythmes musicaux d’ailleurs exécutés sous des slaves d’applaudissements du public visiblement accroché par les différentes interprètes.

Le répertoire des chants était centré autour de la fête de Noël avec des styles d’interprétations différentes. Tenant des violons, des flûtes et plusieurs autres instruments, les étudiants de l’INSAAC et de jeunes Allemands ont exécuté des mélodies très enlevées.

L’ambassade de la République fédérale d’Allemagne qui organise, comme chaque année, ce concert de Noël avec les enfants du village de Blockhauss, compte en faire une tradition pour rapprocher les deux peuples afin de partager leurs cultures.