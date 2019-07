Côte d’Ivoire: la télévision numérique couvre 25% de la population (Ministre)

Le taux de couverture de la Télévision numérique terrestre (TNT) est de 25% à ce jour en Côte d’Ivoire sur un objectif visé de 100% en juin 2020, a indiqué jeudi à Abidjan, Sidi Tiémoko Touré, le ministre ivoirien de la communication et des médias.Il s’exprimait dans une conférence de presse dénommée les « Rendez-vous du gouvernement » sur le thème, « Communication et médias en Côte d’Ivoire : enjeux et perspectives ».

« A ce jour, la TNT couvre 25% de la population nationale. D’ici le 17 juin 2020, nous allons couvrir 100% du territoire… Les opérateurs retenus pour le déploiement de la TNT rendront leurs signaux disponibles d’ici la fin de l’année», a annoncé M. Touré qui est également le porte-parole du gouvernement ivoirien.

La TNT a été officiellement lancée à Abidjan le 08 février dernier par Amadou Gon Coulibaly, le premier ministre et chef du gouvernement ivoirien. Dans le pays, les autorités ont prévu de couper le signal de la télévision analogique le 17 juin 2020 pour faire place à la télévision numérique terrestre (TNT).

Pour atteindre cet objectif, le gouvernement ivoirien a plafonné le prix des équipements de réception de la TNT. Ainsi le prix plafond du décodeur MPEG-4, DVB-T 2 est fixé à 10.000 FCFA et le prix plafond de l’antenne UHF fixé à 6000 FCFA.