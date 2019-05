Côte d’Ivoire: la télévision islamique Al Bayane démarre ses programmes dans quelques jours

La télévision nationale islamique, Al Bayane démarrera ses activités dans quelques jours, a annoncé, vendredi à Abidjan, le Directeur général du Groupe Radio-télévision Al Bayane, Djiguiba Cissé au cours de la 3è édition du «Dîner Thinks» pour témoigner la reconnaissance de la radio Al Bayane à ses partenaires et annonceurs.«Nous voulons vous adressez nos sincères remerciements et vous exprimer nos sincères gratitudes », a lancé l’Imam Djiguiba Cissé à l’endroit des partenaires et annonceurs de la radio Al Bayane rassemblés dans un hôtel luxueux, dans le sud de la capitale économique ivoirienne, en présence du ministre de la communication et des médias, Sidi Tiémoko Touré et du Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l’Etat, Moussa Sango.

Après avoir dressé un bilan élogieux de la radio Al Bayane, classée première radio ivoirienne en terme d’audience par l’Agence française de mesure d’audience des médias «Médiamétrie» et la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), de 2013 à 2019, Djiguiba Cissé a présenté « les prochaines étapes de notre évolution vers notre objectif commun, celui de la promotion de l’Islam à travers les médias ».

« Permettez-moi de vous annoncer que dans quelques jours, la télévision Al Bayane verra le jour. Vous verrez les images de ce média qui viendra agrandir le portefeuille de notre maison commune », a-t-il annoncé, projetant que « la télévision Al Bayane sera l’une des meilleures chaînes pour la qualité et la richesse de son programme ».

«Cette étape marque le début de nouveaux défis », a poursuivi le Directeur général de ce Groupe, soulignant la responsabilité commune de la communauté à « les relever tous ensemble».

Une opération dénommée « Tempête verte » destinée à mobiliser un milliard de FCFA pour la mise en place de cette télévision nationale islamique a été lancée en mai 2018 avec en ligne de mire un million de fidèles musulmans à raison de 1000 de FCFA par personne.

Ce sont au total 106 émissions et rubriques dans divers domaines (Coran, culte, économie, santé, marketing commercial, droit, société, animation, divertissement, sport, culture et l’information qui meublent la grille de programme de la radio Al Bayane.

La Radio nationale islamique Al Bayane émet depuis le 11 novembre 2001 et elle couvre aujourd’hui plus de 95 % du territoire national grâce à 17 stations dont 5 autonomes. Outre le français, elle émet dans une vingtaine de langues locales de même qu’internationales comme l’anglais et l’arabe.