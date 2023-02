Côte d’Ivoire : la CGRAE va élargir son dispositif de sécurité sociale

L’Institution de prévoyance sociale-Caisse générale de retraite des agents de l’Etat (IPS-CGRAE) s’engage à poursuivre « ardemment » au cours de l’année 2023 les projets d’extension de certains services au profit des assurés sociaux.Au cours d’un échange de vœux de nouvel an, le 31 janvier 2023, entre les dirigeants de l’institution et le personnel, le directeur général de l’IPS-CGRAE, M. Abdrahamane Berté, a invité ses collaborateurs à « s’approprier ces chantiers majeurs ».

Il s’agit, entre autres, de « l’extension de la couverture sociale à travers la création de la branche Accident de travail et maladies professionnelles (AT/MP) et des prestations familiales, de la création du Fonds social vieillesse ».

Le directeur général de l’IPS-CGRAE a annoncé également le projet de mise à jour de la dénomination sociale et de refonte de l’identité visuelle de l’Institution dans le but de garantir une meilleure cohérence avec ses nouvelles ambitions.

Dressant le bilan et les perspectives de l’IPS-CGRAE au cours de cette traditionnelle cérémonie de présentation de vœux du personnel au président du Conseil d’administration et au directeur général, il a dit que l’institution a pu, en 2022, maintenir et même améliorer le niveau de ses engagements vis-à-vis des assurés.

Sur un montant global de plus de 213 milliards FCFA de prestations payées pour un total de 15.500 dossiers reçus, le délai moyen de traitement de ces dossiers était de 9 jours pour les dossiers reçus complets, sur un objectif de 25 jours, conformément aux ratios exigés par la CIPRES, l’organe de régulation.

Quant au taux moyen de liquidation des dossiers de prestations dans les délais, il est de 95%, tandis que celui du recouvrement des cotisations sociales s’élève à 98%, a fait savoir le directeur général de l’IPS-CGRAE.

Pour le directeur général, l’année qui vient de s’achever a également permis à l’Institution de relever des défis importants dans l’intérêt des assurés sociaux, dont le « démarrage effectif des précomptes pour les nouveaux adhérents à La Complémentaire », étape fondamentale de ce projet permettant aux agents de l’Etat de prendre le contrôle sur la qualité de leur future retraite.

Il a relevé la mise en service de l’application SIGRAE (Système Intégré de Gestion de Retraite des Agents de l’Etat) qui permet de traiter avec encore plus de célérité, l’ensemble des dossiers réguliers et complets reçus.

L’année précédente, l’IPS-CGRAE, dans l’optique de rapprocher ses bureaux des assurés sociaux, a procédé à l’inauguration de l’agence de San-Pedro dans le Bas-Sassandra (Sud-ouest) qui est le 4ème District le plus peuplé parmi les 14 existant et dans lesquels l’institution était déjà présente.

La pose de la première pierre de la future agence d’Odienné (nord-ouest), un carrefour stratégique à très fort potentiel et chef-lieu de la Région du Kabadougou qui regroupe près de 4.000 fonctionnaires en activité, illustre cet engagement.

Le président du Conseil d’administration, M. Blé Mamadou, a indiqué que, bien que 2022 ait été une année difficile au plan international avec la crise russo-ukrainienne et les conséquences de la Covid-19, le chef de l’Etat Alassane Ouattara a fait le choix d’être aux côtés des assurés sociaux dans la lutte contre la cherté de la vie.