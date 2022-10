Côte d’Ivoire : la CEI vise « 500.000 à 1 million » de nouveaux électeurs

Cette projection de la Commission électorale indépendante (CEI) devrait permettre à la Côte d’Ivoire de franchir la barre des 8 millions d’électeurs lors de la révision de la liste électorale prévue sur la période du 19 novembre au 10 décembre 2022.Le président de la CEI, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, a évoqué cette tendance lors d’une rencontre avec des acteurs de la société civile. Sur proposition de l’institution, l’Etat a fixé la période de révision de la liste électorale du 19 novembre au 10 décembre 2022 et à l’étranger du 24 novembre au 10 décembre 2022.

Cette opération adoptée mercredi en Conseil des ministres est la 5e après celle de 2015 ; 2016 ; 2018 et 2020. Elle devrait permettre d’actualiser les données personnelles des électeurs, l’inscription de nouveaux électeurs et la radiation des gens décédés ou ordonnée par le pouvoir judiciaire.

M. Coulibaly-Kuibiert expliqué que l’élection est un mode de désignation qui permet au peuple de désigner ses dirigeants, avant d’ajouter « c’est ce que notre Constitution a choisi pour accéder au pouvoir, mais pour qu’il y ait élection, il faut qu’il y ait des électeurs ».

Il a souligné que l’est l’inscription sur la liste électorale qui confère la qualité d’électeur. Par conséquent, « tant que vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous n’êtes pas électeur ou pas habilité à participer à une élection ».

Pour lui, les citoyens doivent comprendre à travers leurs messages que « le processus électoral ne s’accommode pas de violence et de guerre. Quand on n’est pas contents, on emprunte la voie de recours pour que la CEI corriger l’irrégularité.

Peut prendre part à l’opération tout Ivoirien âgé de 18 ans au moins, jouissant de ses droits civiques, dans l’une des circonscriptions électorales dans laquelle il a son domicile, sa résidence ou celle de sa représentation diplomatique ou consulaire dans laquelle il est immatriculé s’il se trouve à l’étranger.

La CEI a arrêté, le 24 septembre 2020, la liste électorale définitive qui devrait servir pour la tenue du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 et qui compte 7 495 082 électeurs dont 7 397 413 en Côte d’Ivoire et 97 669 à l’étranger »