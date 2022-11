Côte d’Ivoire : la 3e édition du forum Africa Santé Expo lancée

Pour cette édition, l’Algérie et le Nigéria sont respectivement les pays d’honneur et invité à ce forum qui se veut un cadre de conciliation entre la médecine traditionnelle et moderne.Cette 3e édition du forum Africa Santé Expo a été lancée mercredi au Cabinet du ministère de la Santé, de l’hygiène publique et de la couverture maladie universelle, au Plateau, le centre des Affaires d’Abidjan, avec comme thème central « Santé, beauté et bien-être : des solutions adaptées à l’Afrique ».

L’Africa Santé Expo 2022 se déroulera du 1er au 03 décembre 2022 à Abidjan Cocody, a indiqué la commissaire générale, Dr Linda Kaboré, qui entend créer un lien entre la médecine traditionnelle et moderne, en vue de mieux prendre en compte les réalités africaines.

Le forum est conçu comme une plateforme de découvertes, d’informations, de formations, d’opportunités d’affaires et d’échanges sur le cadre réglementaire dans divers domaines de la santé pour le bien-être des populations.

Cet événement est un espace d’affaires qui réunit des compétences et des intelligences destinées aux acteurs des secteurs de la médecine : pharmacie, parapharmacie, laboratoire, cosmétique, esthétique et la médecine traditionnelle.

« Depuis la crise sanitaire de Covid-19 chacun de nous a fait des innovations dans son pays. Il est temps que le monde de la santé se retrouve pour que ces innovations puissent nous aider à trouver des solutions nouvelles adaptées à l’Afrique », a-t-elle soutenu.

Au regard des besoins spécifiques à l’Afrique, elle suggère à travers ce forum que les compétences soient mutualisées au niveau de ces deux types de médication. Et comme elle le défend, la médecine traditionnelle peut être au service de la médecine moderne et inversement.

Ce, dans plusieurs domaines de la santé, tel, le couple mère-enfant, a-t-elle ajouté, estimant que « la sage-femme peut apprendre la désinfection des plantes à la matrone à la suite d’un accouchement comme la matrone peut montrer ses remèdes efficaces pour le soin de l’enfant et de la mère ».

Dr Linda Kaboré a relevé par ailleurs que pour parvenir à ce mix, il faudra intégrer le volet recherche. C’est pourquoi Africa Santé expo se veut un espace de rencontre des professionnels de la santé pour partager les solutions de santé.

La santé connectée, dira-t-elle, sera au menu. Elle vise à répondre à certains besoins liés à des zones reculées ou difficilement accessibles. Une solution déjà implémentée au Rwanda et qui verra la présence de son ministre de la Santé pour en expliquer les contours.

L’Algérie, pays à l’honneur, est leader dans l’industrie pharmaceutique, tandis le Nigéria pays invité met en œuvre une politique de fabrication de ses propres vaccins. Des ateliers sur la pharmacie, la médecine, la beauté, l’E-santé meubleront, entre autres, ce forum.

Dr Noël Kouamé, a au nom du ministre de la Santé procédé au lancement officiel de cette activité et a invité les institutions partenaires aux ministères à s’y associer. L’édition précédente a enregistré la présence de 7.500 participants provenant de 33 pays et de cinq continents.