Côte d’Ivoire/ FPI: Gbagbo reçoit Agnès Monnet après sa démission du camp Affi

L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo en liberté conditionnelle à Bruxelles en Belgique, a accordé une audience à Mme Agnès Monnet après la démission de cette dernière du secrétariat général de la tendance modérée du Front populaire ivoirien ( FPI, parti de Gbagbo) dirigée par Pascal Affi N’Guessan, a appris APA vendredi auprès de l’aile radicale de cette formation politique.Selon un communiqué de cette tendance radicale du FPI dirigée par M. Gbagbo lui-même et baptisée le « FPI de Gbagbo » transmis à APA, l’ancien pensionnaire de la Haye a reçu jeudi et vendredi à Bruxelles Mme Monnet à la demande de celle-ci en présence de plusieurs vice-présidents de son parti dont Issa Malick Coulibaly et Laurent Akoun.

« Au cours de ces audiences, la camarade Agnès Monnet a indiqué au président Laurent Gbagbo qu’elle a décidé de retrouver dans l’unité sa famille politique, le FPI. En réponse et conformément aux décisions des congrès de Mama du 30 avril 2015 et de Moossou des 03 et 04 août 2018, le président Laurent Gbagbo a rappelé que la camarade Agnès Monnet n’a jamais été exclue du parti. Il salue donc son retour dans la grande famille du FPI», rapporte le communiqué signé par Laurent Akoun, le 4è vice-président du «FPI de Gbagbo».

Saisissant cette occasion, indique le texte, M. Gbagbo a instruit les membres du secrétariat exécutif de son parti présents à cette rencontre, d’informer le secrétariat général de sa « mise en mission pour la réunification du parti ainsi amorcée en réservant un accueil militant à tous les camarades qui ont décidé ou qui souhaitent rejoindre comme la camarade Agnès Monnet notre grande famille ».

Jeudi dernier, une rencontre annoncée à Bruxelles entre l’ex-président ivoirien et fondateur du FPI, Laurent Gbagbo et Pascal Affi N’Guessan, le « président légal » de cette formation politique n’a pu avoir lieu parce que le premier ayant posé des préalables avant ce tête-à-tête.

En effet, comme préalables, M. Gbagbo a signifié sa disponibilité à recevoir M. Affi à condition que ce dernier « reconnaisse les congrès du FPI de Mama et de Moossou et respecte les décisions qui en ont découlées». De retour à Abidjan après ce rendez-vous manqué avec son ancien mentor, M. Affi a soutenu dans une conférence de presse ne pas reconnaître M. Gbagbo comme le président du FPI.

« Avec tout le respect que je lui dois, il ( Gbagbo) n’est pas le président du FPI. Je peux de ma propre initiative décider de me retirer de la direction du parti au profit d’un autre cadre du FPI y compris le président Gbagbo, mais on ne peut pas me dire que Gbagbo est le président du FPI », avait indiqué M. Affi.

Au lendemain de cette sortie de M. Affi, diversement appréciée, Agnès Monnet, la secrétaire générale de la tendance du parti qu’il dirige lui a adressé une lettre de démission.