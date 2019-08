Côte d’Ivoire/Education: les inscriptions à la maternelle et au CP1 débutent lundi

Les inscriptions à la maternelle et au Cours préparatoire première année (CP1) pour l’année scolaire 2019-2020 se dérouleront du lundi 26 août au vendredi 06 septembre 2019 sur toute l’étendue du territoire ivoirien.L’annonce a été faite par le ministère ivoirien de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle dans une note d’information parvenue samedi à APA.

« Sont concernés par ces inscriptions, les enfants âgés de 3 à 5 ans pour la maternelle et ceux de 6 à 9 ans pour le cours préparatoire première année ( CP1) avec ou sans extrait de naissance ou jugement supplétif», précise la note soulignant que l’inscription est « entièrement gratuite » dans les écoles primaires publiques.

Selon une enquête de la Direction des stratégies, de la planification et des statistiques ( DSPS) du ministère ivoirien de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, quelque, 25 142 enfants n’ont pu accéder au Cours préparatoire première année (CP1) de l’enseignement primaire ivoirien pendant l’année scolaire 2017-2018 principalement à cause de l’insuffisance des capacités d’accueil.