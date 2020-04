Côte d’Ivoire: eBélier, une application pour « commander et recevoir » du ciment

LafargeHolcim Côte d’Ivoire, une société de cimenterie, met en avant son application eBelier, l’un de ses services digitaux phares, dans ce contexte marqué par la crise sanitaire du Covid-19, afin de permettre aux usagers de « commander et recevoir » du ciment sans se déplacer.Avec eBelier, l’application E-commerce de cette entreprise de cimenterie, « les acheteurs de ciment passent et paient leur commande, réservent une plage horaire de chargement et surtout suivent leur commande depuis le chargement jusqu’à la livraison », indique une note transmise lundi à APA.

Disponible 24/7, sur le web et sur Google Playstore, eBélier a su donner un nouveau visage à l’industrie du Ciment en Côte d’ivoire tout en améliorant significativement l’expérience d’achat des utilisateurs.

La plateforme eBélier est un outil de gestion des points de vente. Les franchisés Binastore, Réseau de distribution exclusif de l’entreprise, y ont un espace spécifique pour gérer leurs magasins, avec la possibilité de vérifier leurs transactions, effectuer l’inventaire ciment et visualiser les ventes.

Cette solution, la plus adaptée pour la commande de ciment, et le suivi de la livraison, permet en outre aux usagers de publier des rapports d’activité. Ce faisant, la société analyse les possibilités d’améliorer les performances de l’entité qui effectue l’achat.

L’entreprise propose également un service d’assistance client et de contrôle qualité grâce à son Laboratoire des applications ciment. Elle permet de ce fait aux grandes structures tout comme aux PME de produire des travaux de qualité, répondant aux standards internationaux.

En cette période où les autorités font appel à la responsabilité de tous dans l’application des mesures de distanciation sociale, eBélier se trouve être la solution idéale pour continuer à passer ses commandes de ciment en toute quiétude sans se déplacer, et préserver son activité.

LafargeHolcim Côte d’Ivoire, filiale du groupe LafargeHolcim, est le leader mondial des matériaux de construction. Avec plus de 200 points de vente, elle assure la distribution du ciment Bélier et de 400 autres références produits à travers son réseau de franchises Binastore.