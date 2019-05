Côte d’Ivoire: deux trafiquants de bois de vène condamnés à deux ans de prison ferme

Le Tribunal de Bondoukou, situé dans le Nord-Est ivoirien, a condamné jeudi deux trafiquants de bois de vène à deux ans de prison ferme et 5 millions de F CFA d’amende solidaire, selon une note du ministère ivoirien des Eaux et forêts transmise à APA.Deux délinquants impliqués dans un trafic de bois de vêne, ont été condamnés par le tribunal de Bondoukou « ce jeudi 02 mai 2019, à deux ans de prison ferme et 5 millions de F CFA d’amende solidaire », indique la note.

Cette sanction intervient après une procédure judiciaire engagée par le ministère des Eaux et Forêts de Côte d’Ivoire, qui a renforcé sa surveillance aux fins de freiner les actions visant à l’abattage abusif des arbres dans les aires protégées du pays.

Les bois de vène sont très prisés par les exploitants forestiers. Début avril, deux containers de bois de vêne représentant l’équivalent de 200 arbres ont été saisis à Anougblé-Kouadiokro, à 45 Km de Didievi, dans le centre ivoirien.