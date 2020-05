Côte d’Ivoire: des militants du RHDP invités à «redoubler d’efforts pour prendre le terrain politique» à Béoumi

Le ministre ivoirien de la Communication et des médias Sidi Tiémoko Touré, par ailleurs, coordinateur régional du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) de Gbêkê 3, a exhorté les militants de cette formation politique «à redoubler d’efforts et d’ardeur pour prendre le terrain politique à Béoumi» dans le Centre du pays.Selon une note d’information transmise dimanche à APA, M. Touré s’exprimait lors d’une rencontre d’information et d’évaluation des acquis au niveau de l’implantation du parti présidentiel ivoirien dans la coordination de Gbêkê 3.

Cette rencontre, ajoute la note, était également l’occasion pour le ministre Sidi Touré, de s’assurer du travail fait sur le terrain à quelques mois de l’élection présidentielle et remobiliser toutes les structures pour la victoire de son parti dès le premier tour de l’élection présidentielle d’octobre prochain.

Pour sa part, le délégué départemental du RHDP de cette localité, Martial Meh a rassuré en retour le ministre Sidi Touré de la présence de la quasi-totalité des structures du parti dans les sous-préfectures du département de Béoumi.

M. Meh qui a insisté sur la nécessité d’établir les documents afférents au processus électoral à venir, a instruit les délégués des sept sous-préfectures « à mettre tout en oeuvre pour que les nouveaux majeurs inscrits dans les différentes sections puissent avoir leurs documents administratifs à temps pour pouvoir participer à la révision de la liste électorale ».