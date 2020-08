Côte d’Ivoire: des femmes entrepreneures formées sur la résilience face à la crise de Covid-19

La Fondation African Women Initiatives (AWI) a initié, en Côte d’Ivoire, à l’occasion de la Journée internationale de la femme africaine (JIFA) 2020, un panel sur la résilience face à la crise liée à la Covid-19, au profit de femmes entrepreneurs en vue de stabiliser leurs activités.Le panel, tenu dans la dynamique de la Journée Internationale de la Femme Africaine (JIFA) 2020, a porté sur la thématique de la résilience des femmes. En organisant cela dans un contexte marqué par la crise liée à la Covid-19, la Fondation AWI veut contrer les chocs pouvant effondrer les activités des femmes entrepreneures.

Face à cette situation de fragilité, la Fondation AWI, dont la mission est d’accompagner les femmes africaines, veut également leur donner l’opportunité d’être autonomes et contribuer au développement de leur famille et de leur milieu social.

La fondation entend, de ce fait, promouvoir des stratégies de résilience pour atténuer les difficultés générées par la Covid-19 à l’effet de maintenir au mieux les activités de nos braves femmes entrepreneures.

Dans cette optique, le mercredi 12 Août 2020, la Fondation AWI a organisé ce panel autour du thème : « la résilience des femmes face aux situations de crise : cas de la Covid-19», avec entre autres objectifs, permettre aux femmes entrepreneures de partager leurs expériences respectives sur l’impact de la crise de la Covid-19 dans le cadre de leurs activités et les approches adoptées pour faire face à cette crise.

Cette plateforme a par ailleurs permis aux femmes participantes de bénéficier des expertises des panélistes sur les meilleures expériences et stratégies de résiliences face à la crise, et de recueillir les attentes des femmes à l’attention des partenaires et des pouvoirs publics dans le cadre de la gestion de cette crise.

Les panélistes au nombre de quatre, ont traité des sous-thèmes pertinents dans le processus d’autonomisation de la femme. Ainsi, Mme Kadi Tanou, consultante Marketing et efficacité commerciale a sensibilisé l’assemblée sur le thème marketing et estime de soi.

M. Samuel Mathey, président du FAFEDE, lui, est intervenu sur le thème entreprendre avec Zéro Franc. Un réel défi pour tout entrepreneur. Quant à Mme Apata Thérèse, chargée de Tourisme et d’hôtellerie à la Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire, elle a débattu sur le thème : l’accès au marché.

Dans le file des formations, Mme Kéita Korotoume, directrice de la mobilisation sociale et des ressources au ministère de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté est intervenue sur les actions du gouvernement ivoirien dans la lutte contre la pauvreté.

Au terme du panel, plusieurs recommandations ont été faites et des solutions proposées pour aider les femmes entrepreneures à maintenir et stabiliser leurs activités pendant les situations de crise en général et en particulièrement pendant celle de la Covid-19.

La Journée Internationale de la Femme Africaine (JIFA) est célébrée chaque année le 31 juillet. Elle reste insuffisamment connue des populations africaines contrairement à la Journée Internationale de la Femme (JIF).

Au travers de ce panel, la fondation veut marquer la JIFA qui mérite d’être davantage promue au regard des multiples défis qui restent encore à être relevés pour le respect des droits et du bien-être des femmes africaines.

Plusieurs représentants du gouvernement étaient présents, Dr Binaté-Fofana Namizata pour le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant ; Mme Koutouan Félicité, représentant Mme le secrétaire d’Etat chargé de l’Autonomisation de la femme ainsi que des partenaires au développement.